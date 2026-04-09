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Polícia

Arquidiocese de Belém se pronuncia após jornalista ser encontrado ferido perto de seminário

Jovem estava de folga e permanece internado; Igreja repudia qualquer tipo de violência

O Liberal
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A Arquidiocese de Belém informou que repudia todo e qualquer ato de violência, seja física, psicológica ou verbal (Foto: Divulgação)

A Arquidiocese de Belém informa que tomou conhecimento, por meio de familiares, do ocorrido com um jornalista e seminarista do Seminário Propedêutico, que foi encontrado, na noite de segunda-feira (6), nas proximidades do Seminário São Pio X, ferido e em estado de confusão. De acordo com as informações recebidas, pessoas que o encontraram nas proximidades de uma padaria localizada próxima ao Seminário acionaram seus familiares, que prestaram socorro e o encaminharam a um hospital em Belém, onde permanece internado até o momento.

Ainda segundo a Arquidiocese, o seminarista estava de folga até a noite de segunda-feira (6), em razão do período pascal. Ele teria retornado mais cedo para o Seminário e, posteriormente, saído das dependências da instituição, sem que houvesse, até o momento, indicação sobre os motivos. Em seguida, ocorreram os fatos narrados acima.

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A Arquidiocese de Belém informa ainda que repudia todo e qualquer ato de violência, seja física, psicológica ou verbal. "Por meio de suas ações pastorais e institucionais, a Igreja busca promover o bem-estar da sociedade e reafirma seu compromisso de colaborar com as autoridades competentes em favor da segurança e do bem comum da comunidade", afirma. O caso é investigado pela Polícia Civil.

 

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