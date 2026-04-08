PC investiga caso de jornalista encontrado machucado ao sair de seminário religioso, em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará investiga as circunstâncias em que um jornalista foi encontrado gravemente ferido após sair de um seminário religioso, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações policiais, um familiar informou que ele havia sido deixado no Seminário Pio XX, localizado na BR-316, no km 7, onde participaria de atividades como seminarista. Horas depois, esse familiar recebeu uma ligação informando que o homem estava nas proximidades de uma panificadora, ferido e desorientado.

Ao chegar ao local, o familiar encontrou o jovem com um corte profundo na sobrancelha e outras lesões no rosto. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com uma lesão no tórax que provocou perfuração no pulmão. Posteriormente, ele foi transferido para um hospital particular.

Segundo o relato, mesmo após 48 horas, o jornalista continuava desorientado e sem conseguir explicar o que teria acontecido. A família informou à polícia ainda que os pertences pessoais dele, como celular e notebook, permaneceram no quarto do seminário.

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao local onde ele foi encontrado já foram identificadas pela família, que também aponta a existência de monitoramento interno no seminário. No entanto, até o momento, não houve acesso a essas gravações.

A Polícia Civil apura o caso para esclarecer como o jornalista saiu do seminário e de que forma sofreu os ferimentos. Testemunhas devem ser ouvidas e imagens de segurança serão analisadas para auxiliar na investigação.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o caso é investigado pela Seccional de Ananindeua. Perícias foram solicitadas e diligências estão em andamento.