Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC investiga caso de jornalista encontrado machucado ao sair de seminário religioso, em Ananindeua

Testemunhas devem ser ouvidas e imagens de segurança serão analisadas para auxiliar na investigação

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Reprodução)

A Polícia Civil do Pará investiga as circunstâncias em que um jornalista foi encontrado gravemente ferido após sair de um seminário religioso, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações policiais, um familiar informou que ele havia sido deixado no Seminário Pio XX, localizado na BR-316, no km 7, onde participaria de atividades como seminarista. Horas depois, esse familiar recebeu uma ligação informando que o homem estava nas proximidades de uma panificadora, ferido e desorientado.

Ao chegar ao local, o familiar encontrou o jovem com um corte profundo na sobrancelha e outras lesões no rosto. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com uma lesão no tórax que provocou perfuração no pulmão. Posteriormente, ele foi transferido para um hospital particular.

Segundo o relato, mesmo após 48 horas, o jornalista continuava desorientado e sem conseguir explicar o que teria acontecido. A família informou à polícia ainda que os pertences pessoais dele, como celular e notebook, permaneceram no quarto do seminário.

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao local onde ele foi encontrado já foram identificadas pela família, que também aponta a existência de monitoramento interno no seminário. No entanto, até o momento, não houve acesso a essas gravações.

A Polícia Civil apura o caso para esclarecer como o jornalista saiu do seminário e de que forma sofreu os ferimentos. Testemunhas devem ser ouvidas e imagens de segurança serão analisadas para auxiliar na investigação.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o caso é investigado pela Seccional de Ananindeua. Perícias foram solicitadas e diligências estão em andamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PC investiga caso de jornalista encontrado machucado ao sair de seminário religioso, em Ananindeua
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA 

Ananindeua: Jovem arremessa celular para evitar roubo e acaba espancado por dupla em moto

Caso ocorreu na segunda-feira (7), no Conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua; placa da motocicleta aparece em vídeo e pode ajudar na identificação dos suspeitos

08.04.26 22h12

EITA!

Homem é preso com CNH falsa durante fiscalização do Detran no Pará

Abordagem ocorreu em Vigia de Nazaré durante a Operação Semana Santa; documento apresentava irregularidades e pertencia a outro condutor

08.04.26 20h13

PRISÃO

Investigado por armazenar e compartilhar material de abuso infantil é preso em operação no Pará

Durante as buscas, foi encontrado vasto material pornográfico em posse do suspeito, oportunidade em que foi dada voz de prisão em flagrante delito, inclusive pela prática do crime de extorsão

08.04.26 20h05

OPERAÇÃO 

Homem é preso em São Paulo suspeito de aplicar golpes com falsos leilões de veículos no Pará

Em um dos casos apurados, uma vítima no Pará chegou a transferir mais de R$ 60 mil

08.04.26 19h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeita de aplicar golpes em comércios é presa em Ponta de Pedras, no Marajó

A mulher foi detida na terça-feira (7)

08.04.26 12h52

ACIDENTE

Idosa morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete em Pacajá

O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (7), na BR-230

08.04.26 9h52

Santa Cruz do Arari

Suspeito de manter adolescente em cárcere morre após confronto com a polícia no Marajó

A adolescente foi levada à delegacia e passou por escuta especializada

07.04.26 21h18

DESAPARECIDOS

A dor infinita das famílias de pessoas desaparecidas no Pará

Aproximadamente mil pessoas desaparecem por ano no Estado do Pará, segundo dados da Segup

08.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda