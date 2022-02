Após vendedor de lanches ser assassinado a tiros no Telégrafo, pai infarta e morre

O vendedor de lanches Antonio Albert Gama Pessoa, conhecido como "Toninho", de 40 anos, foi assassinado a tiros, na noite deste domingo (20), por volta das 21h, na Rua Nova Passagem Mirtes, entre as travesas Mauriti e Mariz e Barros, no bairro do Telégrafo, em Belém. Chocado com o crime, o pai da vítima foi parar no hospital, após o assassinato: ele teve um infarto e também morreu, mesmo após o socorro médico.

Segundo testemunhas, um carro prata entrou na passagem lentamente, como se estivesse procurando por alguém. O condutor desse veículos estava com uma pistola nas mãos e alvejou Antônio assim que o viu. Vários tiros foram disparados. A maioria na cabeça da vítima.

De acordo com um familiar da vítima, que preferiu não ser identificado, Toninho era morador da passagem e estava próximo de casa, bebendo com uns amigos. O familiar disse que a única suspeita é referente a uma desavença antiga com um cidadão que não teve nome divulgado.

A redação integrada de O Liberal ainda apura mais informações sobre o caso. Acompanhe.