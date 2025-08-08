Após três dias internada, morre adolescente esfaqueada em Igarapé-Açu; PC prende suspeito

A adolescente de 15 anos que havia sido esfaqueada em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, na última terça-feira (5/8), morreu nesta quinta (7/8). Ela estava internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Grande Belém. O suspeito de cometer o crime e que teve um relacionamento com a vítima, Jacó Gomes Pereira, 36, foi preso pela Polícia Civil no mesmo dia da morte da jovem.

As investigações da Polícia Civil apontaram que o homem invadiu a casa da garota, por volta das 7h30, a puxou pelos cabelos para o meio da rua e desferiu várias facadas contra ela. A mãe da jovem tentou defender a filha e acabou sendo ferida por Jacó. Um morador interveio no crime e, com isso, o suspeito fugiu.

A PC conseguiu identificar o Jacó e representou pela prisão preventiva dele, mandado deferido pela Comarca de Igarapé-Açu. Desde o crime, os agentes tentavam localizá-lo. Até que, na quinta (7/8), Jacó se apresentou na delegacia de Santa Maria do Pará, na companhia de familiares e do advogado.

O delegado Felipe Silva informou que a vítima perdeu um dos rins por conta das lesões que sofreu. “Agora, esse indivíduo vai ser afastado do meio social até para assegurar a credibilidade da polícia e da Justiça, e afastar da sociedade a sensação de impunidade diante de um crime tão grave”, destacou.