Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Após três dias internada, morre adolescente esfaqueada em Igarapé-Açu; PC prende suspeito

De acordo com a Polícia Civil, o homem invadiu a casa da garota, a puxou pelos cabelos para o meio da rua e desferiu várias facadas contra ela

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis com o suspeito preso. (Foto: Divulgação | PC)

A adolescente de 15 anos que havia sido esfaqueada em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, na última terça-feira (5/8), morreu nesta quinta (7/8). Ela estava internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Grande Belém. O suspeito de cometer o crime e que teve um relacionamento com a vítima, Jacó Gomes Pereira, 36, foi preso pela Polícia Civil no mesmo dia da morte da jovem.

As investigações da Polícia Civil apontaram que o homem invadiu a casa da garota, por volta das 7h30, a puxou pelos cabelos para o meio da rua e desferiu várias facadas contra ela. A mãe da jovem tentou defender a filha e acabou sendo ferida por Jacó. Um morador interveio no crime e, com isso, o suspeito fugiu.

A PC conseguiu identificar o Jacó e representou pela prisão preventiva dele, mandado deferido pela Comarca de Igarapé-Açu. Desde o crime, os agentes tentavam localizá-lo. Até que, na quinta (7/8), Jacó se apresentou na delegacia de Santa Maria do Pará, na companhia de familiares e do advogado.

O delegado Felipe Silva informou que a vítima perdeu um dos rins por conta das lesões que sofreu. “Agora, esse indivíduo vai ser afastado do meio social até para assegurar a credibilidade da polícia e da Justiça, e afastar da sociedade a sensação de impunidade diante de um crime tão grave”, destacou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dois dias internada

adolescente

esfaqueada

igarapé-açu

pc prende suspeito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto com golpe de facão no pescoço em Viseu

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10), na Vila Fernandes Belo

10.08.25 17h38

INVESTIGAÇÃO

Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros e facadas em Marabá

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (10), próximo à Vila Josinópolis, conhecida como Vila Seca

10.08.25 16h12

GOLPE NO RIO DE JANEIRO

Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.

10.08.25 14h28

POLÍCIA

Homem é assassinado com vários tiros em Marabá

Vítima identificada como Erasmo Francisco Soares morreu na noite de sábado (09)

10.08.25 13h08

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Concessionária de carros é assaltada na rua dos Munudurucus, em Belém

Assalto ocorreu na manhã deste sábado (09), véspera do Dia dos Pais

10.08.25 9h34

FLAGRANTE

Homem é flagrado tentando vender patinete elétrico em Belém

Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado à Seccional de São Brás e autuado por furto

09.08.25 18h55

GOLPE NO RIO DE JANEIRO

Turistas britânicos são dopados após encontro com mulheres no Rio e abandonados em Ipanema

Suspeitas foram identificadas; prejuízo estimado chega a R$ 110 mil.

10.08.25 14h28

POLÍCIA

Tailândia: volante do Capitão Poço é morto a facadas após briga em boate

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar. Um segundo envolvido está sendo procurado

09.08.25 13h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda