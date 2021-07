Após tentativa frustrada de assalto a shopping, bandido se joga no canal da Doca e consegue fugir

Uma tentativa frustrada de assalto foi registrada na tarde desta quarta-feira (30), dentro de uma loja do Boulevard Shopping, no bairro do Reduto, em Belém. Durante a fuga, um dos suspeitos se jogou dentro de um canal, na avenida Visconde de Souza Franco, e conseguiu despistar os policiais. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

De acordo com informações de testemunhas, três homens entraram no shopping e tentaram assaltar uma loja de departamento, localizada no subsolo do estabelecimento. Eles não teriam tido êxito na ação criminosa, e saíram correndo enquanto eram perseguidos pelos guardas.

Na fuga, dois dos suspeitos conseguiram escapar, e o outro se jogou no canal que fica bem em frente ao shopping. Imagens feitas por populares mostram dezenas de curiosos ao redor do canal, procurando o homem. Mesmo após a chegada da polícia, o suspeito não foi localizado.

"O cara tava roubando dentro do shopping, e vieram perseguindo ele, aí ele se jogou aqui no canal. A gente tá esperando ele sair daí. Acho que ele não está armado, senão já teria feito alguém de refém", disse uma testemunha que filmou a situação. "Ele ainda tentou pegar um (pedestre) aqui na parada, e depois pulou", completou.

Por meio de nota, o Boulevard Shopping informou que a polícia foi até uma de suas lojas verificar uma suspeita de furto, que não chegou a ocorrer. Segundo a administração, não houve nenhuma outra intercorrência, e a operação seguiu normalmente. "O shopping informa que a loja citada comunicou ao empreendimento que o furto não foi efetivado", concluiu a nota.

A reportagem solicitou nota à Polícia Militar e Polícia Civil, mas até o momento desta publicação, não obteve nenhuma resposta.