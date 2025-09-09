Após suspeita de morte natural, polícia confirma que homem foi morto com tiro na axila em Castanhal

Após a suspeita inicial de morte natural, a Polícia Militar confirmou que um homem em situação de rua foi morto por disparo de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (9), ao lado do muro da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Castanhal, no nordeste paraense.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por volta de 3h15, no bairro Jardim Paulo II. A princípio, acreditava-se que a vítima tivesse sofrido um mal súbito, já que não havia sinais visíveis de violência.

Contudo, na noite desta terça, informações oficiais repassadas pela corporação confirmaram a causa da morte. “O médico legista, após examinar o corpo, detectou lesão perfuro-contusa na axila direita, provocada por projétil de arma de fogo”, informou a PM.

A vítima não portava documentos e segue sem identificação. O corpo foi removido pela Polícia Científica, que deverá esclarecer a causa da morte e dinâmica do crime, bem como possíveis detalhes que levem à autoria do assassinato. O caso será investigado pela Polícia Civil.