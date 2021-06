Após matar rival a facadas, homem pula de ponte e foge pelo rio, em Mosqueiro

Na manhã deste sábado, 26, a paz pela qual a ilha de Mosqueiro já foi conhecida um dia foi mais uma vez quebrada quando um homem foi brutalmente assassinado a facadas no distrito de Belém, à plena luz do dia. João França da Silva, de 44 anos, mais conhecido como "Tutu", foi morto no bairro Maracajá, sendo atacado por um outro morador do local.

Segundo informações repassadas por policiais militares do 25º Batalhão (BPM), o caso foi por volta das 7h. Parentes de João que estavam no local enquanto as autoridades analisavam a cena do crime contaram que foram avisados por populares que ele havia sido ferido por um homem que mora ali na região, após uma breve discussão. Algumas testemunhas relataram que João estava sentado em uma ponte, no Porto do Pelé, reparando a canoa que usava para pescar.

Em certo momento, o homem, que não teve um nome divulgado, chegou ao local e abordou Tutu. Bastante alterado, o agressor gritou: "ei, tu lembra o que tu fez comigo naquele dia?", e desferiu duas facadas nas costas de João França, que caiu. Sangrando muito, mas ainda assim, tentando reagir, o homem ainda levantou, mas foi atacado com um último golpe no peito e, sem forças, caiu de novo no chão. Depois de desferir três facadas, o assassino fugiu, indo em direção da ponte e saltando nas águas escuras do rio para fugir do flagrante, deixando "Tutu" sangrando até morrer.

A rixa entre os dois homens não era segredo para as pessoas da região que, há anos, ouviam as histórias das brigas entre João e o outro, até que a rivalidade acabou em tragédia. A Polícia Militar fez a segurança da área enquanto o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves trabalhava na análise da cena do crime e na remoção do corpo. Buscas foram feitas na região, mas até o fim da manhã, o assassino não havia sido preso. O caso é investigado pela 9ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Mosqueiro.