Após manhã chuvosa, BR-316 registra alagamento nesta sexta-feira (29)

A chuva intensa que cai desde o começo da manhã desta sexta-feira, 29, por volta das 11h, fez alagar um trecho da rodovia BR-316, próximo ao canal Toras. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Segundo o NGTM, o alagamento, desta vez, foi provocado pela água que escorreu da Alça Viária, que está comprometida, pela rampa de um posto de combustíveis.

O fenômeno causou grandes congestionamentos no trânsito da rodovia, com reflexos até sobre avenidas que dão acesso à BR-316, como a Almirante Barroso, em Belém, Independência e Mário Covas, em Ananindeua.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM), do Governo do Estado, para solicitar um posicionamento a respeito do alagamento. O órgão informou que durante toda essa semana realizou serviços no canal para evitar o transbordamento e que já iniciou as obras de melhoramento do sistema de drenagem no local.