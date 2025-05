Após mais de 900 denúncias, PC realiza operação contra maus-tratos de animais em Belém

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil do Pará, realiza nesta terça-feira (29/4), em Belém, uma operação voltada à defesa e proteção dos animais. A ação conta com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), da Prefeitura de Belém e da Polícia Científica (PCEPA). O delegado Edson Azevedo, diretor da Demapa, contou que mais de 900 denúncias de maus-tratos a animais apenas neste ano foram recebidas pela divisão na Região Metropolitana de Belém.

A Prefeitura de Belém informou que, segundo a Polícia Civil, a operação partiu da análise de aproximadamente 900 denúncias recebidas por canais oficiais, como o Disque-Denúncia, a OAB-PA e a Prefeitura de Belém. As informações foram fundamentais para a identificação de 80 pontos de possíveis crimes, localizados entre Belém e Ananindeua.

“Vamos promover a repressão e a educação e tentar resgatar esses animais que estão em vulnerabilidade nas residências e nos locais. As denúncias chegam e todas elas, independente do número, são analisadas pela equipe da Delegacia de Proteção Animal. Temos um número de mais de 900 denúncias que foram verificadas, algumas acabam sendo as mesmas”, disse o delegado Edson Azevedo. Segundo ele, os alvos deste trabalho policial estão relacionados às denúncias recebidas pela Demapa.

O prefeito de Belém, Igor Normando, informou que a pretensão é que todo mês seja feita uma operação como esta, "para garantir que todas as denúncias de maus-tratos contra animais possam ser averiguadas e quem, por ventura, maltratar animal seja punido com todo o rigor da lei". “Fico feliz de estar fazendo mais essa parceria com o governo do estado e poder garantir com que as ONGs, protetores e todos aqueles que amam os animais possam estar juntos para construir uma grande corrente em defesa daqueles que não tem voz para se defender”, destacou.

A médica veterinária Gabrielle Cardoso, da PCEPA, disse que atuará na elaboração da prova técnica. Ela explica no que consiste o procedimento. “É confirmar cientificamente se houve caso de maus-tratos e qual tipo de maus-tratos houve naquele lugar. Por exemplo, se é abuso sexual, lesão corporal, abandono ou negligência”, detalhou.

Entre as denúncias de maus-tratos repassadas à PC, há participação de órgãos e entidades, inclusive a OAB-PA. O presidente da Comissão da Defesa Animal da OAB-PA, Wellington Santos, fala que essas denúncias partem da sociedade de forma presencial ou pelas redes sociais. “Buscamos agilizar essas denúncias perante à polícia e acompanhando os processos criminais, porque cada agressor surge sem um processo judicial criminal, para que se faça cumprir a legislação. Estamos no mês Abril Laranja, que é um mês de conscientização e combate aos maus-tratos, informando e esclarecendo as legislações para a sociedade”, esclareceu.