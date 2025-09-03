Após incêndio em casas no Tapanã, 25 pessoas ficaram desabrigadas, aponta Defesa Civil

Após o incêndio que atingiu sete casas nesta quarta-feira (3), no bairro do Tapanã, em Belém, 25 pessoas ficaram desabrigadas, tendo perdido totalmente os imóveis onde moravam, como aponta balanço da Defesa Civil de Belém. O laudo que deve detalhar as causas do incidente será disponibilizado pelo órgão nesta quinta-feira (4).

De acordo com a prefeitura, as famílias que tiveram imóveis atingidos estão recebendo apoio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad).

O incêndio

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o fogo começou por volta das 11h e destruiu cinco imóveis e alcançou outros dois parcialmente. Conforme balanço da Prefeitura de Belém, 25 pessoas ficaram desabrigadas. Um idoso, identificado como José Nestor, que morava em uma dessas residências, morreu. As causas do sinistro são desconhecidas.

Na ocasião, o idoso deu entrada na Unidade Básica de Saúde do Tapanã já sem vida, conforme constatado pelo médico que prestou atendimento. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos do Instituto de Medicina e Odontologia Legal para atestar a causa exata do óbito.