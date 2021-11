Após discussão, homem mata cunhado a golpes de facão no Pará

Geanderson Santos Esquerdo, de 21 anos, foi morto a golpes de facão em Itaituba, no sudoeste paraense. O principal suspeito do crime é o cunhado da vítima, identificado como Fábio Silva dos Santos, de 20 anos. O caso ocorreu na 27ª rua do bairro Bela Vista, na tarde do último sábado (27). As informações são do Giro Portal.

Além de cunhados, vítima e acusado trabalhavam juntos em montagem de gesso. Os dois são naturais da cidade de Prainha, localizada a mais de 600 quilômetros de distância de Itaituba.

Segundo testemunhas, Geanderson, Fábio e a irmã da vítima e esposa do acusado, Elilane Santos Esquerdo, teriam saído para beber juntos e pouco depois uma discussão teve início. Foi então que o acusado retornou para casa sozinho e se armou com um facão e um punhal.

Quando Geanderson chegou em casa com a irmã, foi surpreendido por Fábio, que desferiu vários golpes de facão e de punhal na vítima. Geanderson não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito no local. O acusado fugiu após o crime.

Agentes da Polícia Militar estiveram no local resguardando a cena do crime. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Acionada, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado e apura o homicídio. Diligências estão sendo feitas para localizar o autor do crime.