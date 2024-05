Após denúncia no Pará, suspeito de aplicar golpe com venda de celular é preso em Pernambuco

Um homem suspeito de praticar vários crimes de estelionato eletrônico foi preso, na terça-feira (21), no município de Salgueiro, em Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, ele praticava o crime pelas redes sociais, ofertando celulares com o objetivo de reter o dinheiro das vítimas e não entregar o produto. Ao todo, sete pessoas procuraram a polícia para denunciar o homem. A estimativa é de que elas tenham tido um prejuízo em média de R$ 60 mil. Uma das vítimas, inclusive, reside no Pará. A outra no Paraná, duas no Rio Grande do Norte e três em Pernambuco. A captura do suspeito foi feita de forma conjunta entre as Polícias Civis do Pará e Pernambuco.

"Ele finalizava a venda, mas não enviava o pedido. Quando as vítimas entravam em contato para reclamar, ele prometia devolver o dinheiro ou mentia dizendo que o produto já estava a caminho e que logo seria entregue, o que nunca acontecia", disse o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Além de praticar o delito, o indiciado também utilizava diferentes números de telefone e trocava constantemente de endereço para despistar os agentes, chegando até a morar em outro país para não ser encontrado, conforme as autoridades.

Apesar da dificuldade em localizá-lo, agentes da Delegacia de Oriximiná e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) da PCPA, conseguiram colaborar com a operação por meio da reunião de provas contra o investigado, o que resultou na expedição do mandado de prisão e, consequentemente, na captura dele.

"O resultado da operação demonstra a força que a Polícia Civil tem para mitigar crimes como esse, especialmente agora, quando estão se tornando cada vez mais comuns. A execução da prisão foi uma junção de forças entre as equipes da PC e demonstra que, apesar dos desafios, estaremos sempre prontos para garantir a segurança da população e combater os delitos", pontuou o delegado Igor Belchior, titular da Delegacia de Oriximiná.