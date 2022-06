Após casos de suicídio, shopping de Belém instala redes de proteção para evitar acidentes e quedas

Na tarde desta sexta-feira (27), um shopping localizado na avenida Visconde Souza Franco, bairro do Reduto, em Belém, começou a instalar telas de proteção na área do estacionamento. A iniciativa, para prevenir acidentes e quedas, veio logo após dois casos de suicídio terem sido registrados recentemente no local. Um na área da garagem do shopping; outro, na área do cinema.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um internauta mostra que, no quarto andar, onde fica o cinema, foram colocadas espécies de “cordões” para dificultar o acesso aos parapeitos da área. Além disso, através das imagens, é possível notar que a segurança foi reforçada com mais bombeiros civis e guardas no local.

A reportagem de OLiberal.com entrou em contato com o shopping, através de sua assessoria de comunicação, e aguarda um posicionamento oficial.

Saiba onde buscar ajuda

Pessoas que sofrem com depressão e não conseguem buscar ajuda de profissional de saúde ou, mesmo aquelas com risco de suicídio, podem ainda buscar apoio em conversas com os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde), pelo número 188. Por esse canal de comunicação, os cidadãos recebem apoio em momentos de crise.

Em casos de emergência, a população deve recorrer ao Samu 192, às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto-Socorros e o setor de Emergência Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém