Após briga por ingrediente, cliente é preso por atirar em garçom em pizzaria; vídeo

Um homem foi preso após atirar em um garçom de uma pizzaria. O caso aconteceu no último domingo (26), na cidade de Mongaguá, em São Paulo (SP). Ao todo, foram dois tiros. Testemunhas informaram que a motivação seria uma briga por ingrediente.

O homem, de 41 anos, não queria cebola no recheio do produto e começou a discutir com o funcionário. O colaborador, de 26 anos, foi atingido na virilha e na lombar após o desentendimento. O suspeito conseguiu fugir, mas foi encontrado pela Polícia Militar escondido no meio do mato. Ele estava com um revolver calibre 32, além de dez munições intactas e um canivete.

O cliente confessou o ato e informou à PM o local onde havia escondido a arma de fogo. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e lesão corporal. O garçom foi atendido e não corre risco de morte.