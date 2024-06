Após atirar contra guarnição da PM, 'Rato' morre baleado em Capanema

Manoel Levi Barbosa de Sousa, conhecido pelo apelido de “Rato”, foi morto durante uma ação da Polícia Militar, na tarde de quarta-feira (26/6), em Capanema, nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, ele atirou contra uma guarnição da PM, resultando no confronto e na morte dele.

Tudo começou depois que uma equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) foi informada anonimamente de uma suposta venda de drogas na Rua Sem Nome 3, localizada no bairro Guarasuco. Os militares, assim que chegaram ao local, avistaram homens fugindo para um matagal próximo. No entanto, um deles, que se tratava de Manoel, correu para uma casa.

Com isso, os policiais cercaram o imóvel onde "Rato" se escondia. Antes de atirar contra os agentes com uma arma de fabricação caseira, o suspeito chegou a tentar fugir, de acordo com a polícia. A PM, após ter sido alvo do disparo feito por Manoel, revidou e o baleou.

“Rato” foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Dentro da residência em que ele se escondia, a polícia encontrou a arma que ele teria atirado contra os militares, além de porções de maconha e oxi.

Todo o material apreendido com Manoel foi apresentado à Polícia Civil. As autoridades verificaram que “Rato” tinha passagem por tráfico de drogas. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que um "homem morreu durante intervenção da Polícia Militar. Uma arma de fogo de fabricação caseira e drogas foram apreendidas. O caso é investigado pela Delegacia de Capanema".