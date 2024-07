Após 5 dias, manifestantes encerram protesto que pedia inocência de mulher indígena na Bahia

Cerca de 300 indígenas de diversas etnias estiveram acampados até a última terça-feira (30) em um protesto em frente ao presídio de Itabuna, na Bahia, contra a condenação de Tehiana Gomes de Freitas Pataxó, também indígena. Ela é acuasada da morte do menino Enzo Gabriel Oliveira dos Santos, de 4 anos, atropelado com uma caminhonete, em 2021, na cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia. A informação da desmobilização da manifestação foi confirmada ao Grupo Liberal pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) da Bahia nesta quarta-feira (31).

Os manifestantes pediam a inocência dela, que, na época, tinha 18 anos e não tinha habilitação para dirigir. No momento do crime, ela dirigia o veículo do namorado, Renato Santos Rocha, que também foi preso e condenado. O caso aconteceu no dia 3 de junho de 2021 e o julgamento de Tehiana foi realizado na última quinta-feira (25). Na época do caso, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Os indígenas contestavam a decisão da Justiça e acamparam em uma área ao lado do Conjunto Penal de Itabuna desde a última sexta-feira (29). Estiveram presentes membros das etnias Pataxó, Hãhãhãe, Pataxó e Imboré, das cidades de Camacan, Pau Brasil e Itaju do Colônia. Eles também esperavam por indígenas de outros estados para reforçar o protesto, de acordo com informações do G1 Bahia.

Acidente

Segundo o Ministério Público da Bahia, Tehiana admitiu ter dirigido o carro envolvido no acidente, mesmo sem ser habilitada e nunca ter conduzido um veículo automático antes. Ela alegou ter avistado uma motocicleta, da qual teria tentado desviar, jogando o carro para o passeio de uma casa para frear o veículo, quando atingiu a vítima. O garoto ficou preso entre a parede de uma casa e o carro, o que causou sua morte por traumatismo cranioencefálico.

Defesa

A defesa de Tehiana entrou com um recurso para ela responder pelo crime de trânsito, e não por homicídio. Ela foi condenada a 13 anos de reclusão em regime fechado;

Renato Santos Rocha foi condenado a 2 anos de detenção com regime de liberdade e 2 anos e oito meses de suspensão para dirigir.

Segundo a polícia, os dois ingeriram bebidas alcoólicas em um bar na zona rural de Pau Brasil, antes de Renato passar a direção da caminhonete para Tehiana. Ainda segundo a polícia, a condutora do veículo perdeu o controle e invadiu a calçada, atropelando Enzo Gabriel, que estava ao lado da mãe. Ela e o namorado fugiram com o carro ainda ligado, pressionando o corpo da criança contra a parede de uma casa. O casal chegou a ser preso, mas depois foi liberado para responder pelo crime em liberdade.