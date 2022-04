Após 19 dias desaparecido, corpo de jovem é encontrado em cova rasa 

Gustavo Pereira dos Santos desapareceu no dia 26 de março passado, quando saiu com amigos. Desde então, familiares postaram fotos dele em redes sociais e pediam a ajuda das pessoas com possíveis informações sobre o paradeiro dele. Na tarde desta quinta-feira (14), a Guarda Municipal de Marabá, com o auxílio de cães farejadores, localizou o corpo do jovem enterrado em uma área de mata no Núcleo São Félix, no município de Marabá, no sudeste do estado. Com informações do site Correio de Carajás.

A Guarda Municipal de Marabá (GMM) chegou ao local, por meio do Grupamento de Cães Farejadores, mas o que facilitou a descoberta foram as informações privilegiadas de familiares de Gustavo dos Santos.

O agente da GMM, Helder Lourenço, informou que a família de Gustavo pediu ajuda para o órgão de segurança pública municipal somente na última quarta-feira (13). Ele afirmou que a partir do momento que a Guarda soube da solicitação iniciou os trabalhos para encontrar o corpo do jovem.

Cão farejador ajudou a encontrar o corpo

"Começamos a trabalhar a questão da logística. Por volta das 11h30, começamos as buscas. A família repassou a informação que o corpo poderia estar no Núcleo São Félix. Se não fosse o cão, dificilmente encontraríamos. O corpo estava enterrado há 19 dias”, disse Helder Lourenço.

O pai da vítima, Rene dos Santos, acompanhou as buscas que duraram cerca de duas horas e, ao final, reconheceu o corpo do jovem. O local era de difícil acesso, o forte calor e umidade provocaram grande desgaste na equipe de guardas municipais.

“Era um ambiente hostil, com lamaçal. O cão estava cansado, mas conseguimos dar êxito nessa missão”, disse Paulo Rossi, adestrador comportamental de cães, da GMM.

As buscas foram coordenadas pelo agente da Guarda Municipal de Marabá, Helder Lourenço, e a equipe da GMM. Eles tiveram o auxílio do cão farejador, Snider, da raça Pastor Belga, treinado para farejar e localizar pessoas desaparecidas.

"Agradeço à Guarda Municipal e ao Canil. Gostaria de pedir à sociedade de Marabá e ao poder público que olhe para a população. Os jovens estão sumindo, e não importa o que eles fazem, eles têm pai e mãe que sofrem com toda essa violência. Que possa ser feito um trabalho de reeducação desses jovens, para tirar esse pensamento imundo deles. E que outros pais e mães não passem pelo que estou passando, nesse momento. Agradeço por, pelo menos, poder enterrar meu filho de forma digna”, disse emocionado o pai de Gustavo, Rene dos Santos.