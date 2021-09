Amigos são assassinados enquanto conversavam na calçada

Dois amigos foram assassinados nesta quarta-feira (2), enquanto conversavam na calçada, na rua. Rossieli Cordeiro Farias, de 34 anos e Ricardo Brendo Dias, de 22 anos estavam no bairro do Jorge Teixeira, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo a publicação, os amigos conversavam quando um Celta vermelho parou e homens dispararam tiros contra os alvos. As vítimas tentaram correr, mas não resistiram aos ferimentos.

O Instituo Médico Legal (IML) removeu os corpos. A Polícia investiga o crime.