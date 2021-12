Ambulância capota na Transamazônica e duas pessoas ficam feridas

Uma ambulância capotou na BR-230, a rodovia Transamazônica, na noite de Natal, dia 25. O acidente ocorreu por volta das 1h20 da manhã, quando o condutor perdeu o controle do veículo pertencente ao município de Brasil Novo. Duas pessoas ficaram feridas. As informações são do Confirma Notícias.

O carro oficial transportava uma paciente para o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, no sudoeste paraense. Além do motorista e da paciente, uma adolescente, estavam ainda uma técnica de enfermagem e uma acompanhante na ambulância.

Às autoridades, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um motociclista que trafegava na sua frente, com a lanterna traseira queimada. O condutor relatou que só enxergou a motocicleta quando estava prestes a colidir. Ele desviou, capotou e caiu em uma área de mata. O motociclista fugiu após o ocorrido.

Duas pessoas ficaram bastante feridas: a paciente e a acompanhante. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao hospital. Todos passam bem.