Amazonenses são presos após manterem reféns por seis horas em assalto frustrado em Juruti

Dois homens naturais do Estado do Amazonas foram presos pela Polícia Militar de Juruti após mais de seis horas de negociação, em uma situação com reféns no município do Baixo Amazonas Paraense. Samuel dos Santos Cavalcante, 23 anos, e Abinadabe Mendonça de Oliveira, 29 anos foram surpreendidos pela polícia ao fugirem do local, usando o terror para negociarem sua rendição.

Segundo a 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM), no começo da tarde, por volta das 15h, os dois assaltantes invadiram um estabelecimento comercial que fica localizada na Orla da cidade, na rua Marques Diniz, às margens do Rio Amazonas. Na loja funciona um ponto de correspondente bancário do Banco Bradesco, e esse seria o alvo da dupla.

Os assaltantes chegaram ao local em uma motocicleta e renderam o proprietário e mais dois funcionários da loja. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local rapidamente, surpreenderam os bandidos ainda no estabelecimento. Foi aí que o assalto virou um crime com reféns. Os bandidos chegaram a exigir uma lancha para fugir pelo Rio Amazonas. Com recusa da polícia em atender a exigência absurda, eles então demandaram a presença da imprensa e do promotor de justiça do município para libertarem as pessoas que mantinham sob a mira das armas.

Com o decorrer da situação, cada vez mais policiais militares chegavam para prestar apoio, além da Polícia Civil. Um cerco policial foi feito na área para conter a circulação de pessoas e as lojas das proximidades fecharam mais cedo, como medida de segurança.

Por volta das 21h, já equipados com colete balístico, os dois se renderam finalmente, liberando cinco reféns. A equipe médica do Hospital Municipal estava presente no local onde prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e aos acusados. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, uma pistola 380, uma motocicleta modelo Honda Bros e aparelhos celulares.