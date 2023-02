Amazonense é preso em Santarém e depois confessa ter estuprado cinco pessoas

O amazonense Matheus Alexsandro do Nascimento Silva, 24 anos, foi preso pela Polícia Civil do Pará (PCPA) em Santarém, oeste do Estado, na noite de quarta-feira (15) e confessou ter cometido ao menos cinco estupros. Ele foi detido após o cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca domiciliar decretada pela Justiça pelos crimes de estupro e roubo.

O mandado expedido pela ª Vara Criminal de Santarém contra Matheus, por conta de um estupro e roubo que supostamente ocorreu em outubro do ano passado.

No crime em questão, o rapaz teria invadido a casa da vítima, a amarrando e a ameaçando, depois disso a estuprando violentamente.

A vítima registrou o caso na polícia e apresentou fotos das marcas no corpo resultadas da violência sexual. Além disso, Matheus supostamente teria ejaculado sobre a vítima e ameaçado divulgar as imagens, se ela o denunciasse. O acusado ainda teria roubado dinheiro, o celular e uma bicicleta.

Após uma investigação mais detalhada sobre Matheus, as autoridades descobriram que ele teria sido responsável por outros dois estupros, que ocorreram na semana passada. Os casos são apurados pela Divisão Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Além deste três estupros, os outros dois crimes que Matheus confessou não foram divulgados.

Prisão de Matheus

Assim que foi preso, Matheus apresentou um documento falso, que terminou na prisão dele em flagrante delito. Já unidade policial, ele confessou pelo menos cinco estupros.

Com o acusado, foram apreendidos algemas com numeração da PCPA e o distintivo de policial investigador.

A polícia descobriu que ele teria furtado uma câmera avaliada em mais de R$ 20 mil. O dono do aparelho reconheceu o equipamento.

Matheus é natural da cidade de Manaus, no Amazonas, e permanece à disposição da Justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PCPA, além do distintivo de investigador Matheus possuía. A redação integrada de O Liberal aguarda retorno.