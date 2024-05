Aluno é apreendido pela PM suspeito de tentar matar adolescente dentro de escola no Pará

Um aluno de uma escola pública da zona rural de Irituia, no nordeste do Pará, foi apreendido pela polícia, na noite de quarta-feira (29), por suspeita de tentar matar outro estudante do mesmo colégio a golpes de arma branca. Segundo as autoridades, o caso aconteceu após um desentendimento – ainda não esclarecido - entre o suspeito, de 16 anos, e a vítima, 17.

Por volta de 20h10, uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi comunicada sobre a ocorrência. A PM se deslocou até o local e, ao chegar lá, confirmou a situação. O adolescente suspeito de atacar o outro jovem foi localizado dentro da escola e conduzido para a delegacia de Polícia Civil do município.

Com relação a vítima, ela se encontra internada no Hospital Municipal de Irituia, de acordo com a PM. O garoto não corre risco de morte. Os familiares dele foram orientados pela polícia a registrar um Boletim de Ocorrência.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.