Alunas do IFPA defendem TCC em terreiro de Umbanda em Tracuateua (PA)

Duas alunas do curso de Biologia do IFPA campus Bragança fizeram a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em um terreiro de Umbanda em Tracuateua, nordeste do Pará. Essa foi a primeira vez que a defesa de um TCC foi feita em um terreiro. A apresentação dos resultados da pesquisa, que investigou plantas ritualísticas da Umbanda na região dos Caetés, ocorreu na última quinta-feira (25/10).

Alecrim, babosa, alfavaca, boldo, erva-cidreira e manjericão-roxo são algumas das plantas utilizadas em terreiros por todo o Brasil. Na região de Bragança, algumas espécies comuns na região estão incorporadas às ritualísticas, como é o caso da jurema-preta (Mimosa tenuiflora), usada nas defumações do terreiro Espada de São Jorge. E também do cipó-alho (Mansoa alliacea), da guiné (Petiveria alliacea) do pião-roxo (Jatropha gossypiifolia), encontrados nos dois terreiros de Tracuateua pelas pesquisadoras.

Marielle Queiroz e Paula Gonçalves, alunas da turma 2020 de Biologia do IFPA, escolheram como local de pesquisa dois dos maiores terreiros de Tracuateua, o Espada de São Jorge, no bairro de Nazaré, e a Casa de Tupinambá, no conjunto Antônio Gomes da Costa.

O estudo foi feito durante um ano e dois meses com visitas semanais aos terreiros, conversando sobre o uso de plantas com os membros e consulentes, médiuns e frequentadores que buscam assistência espiritual nessas casas.

As plantas são utilizadas em todas as ritualísticas da Umbanda, nas defumações, oferendas, passes e ornamentos, explica a orientadora da pesquisa professora Dra. Helane Santos. "Esses conhecimentos, sobre o uso dessas plantas, são ancestrais e repassados principalmente pela oralidade. Agora temos um registro", destaca a professora. "A ideia é fazer uma retomada pelo campo da biologia dos saberes ancestrais dos terreiros", diz Helane.

Em razão do contexto e das particularidades da pesquisa, as estudantes escolheram quebrar o protocolo normal de apresentar o TCC na instituição de ensino e levar a apresentação final a um dos locais onde ela foi realizada, a Casa de Tupinambá.

"Outros pesquisadores já estiveram aqui, pesquisando sobre o terreiro, porém ninguém, nenhum deles, retornou para esse espaço para apresentar os resultados", disse a mãe de santo Cleide Silva, muito emocionada após a apresentação, na noite de quinta-feira (24/10). Natho Júnior, pai de santo da Espada de São Jorge, o segundo terreiro onde a pesquisa foi realizada, também estava presente como convidado.

Nota máxima - Com o tema "Uma cartografia etnobotânica em terreiros de Umbanda", o TCC das alunas Marielle Queiroz e Paula Gonçalves foi avaliado com nota máxima.

"O axé, na sua forma mais pura, é vivido na simplicidade dos rituais. As plantas, o canto e a dança nos conectam com o sagrado. E a energia ecoa pelo terreiro. A ancestralidade se faz presente", escreveu Paula, após a apresentação, nas redes sociais.

A banca de defesa do TCC foi composta por três professores do instituto a professora Dra. Simone Santos, coordenadora do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (Neabi) do IFPA campus Bragança, o professor Dr. Mauro André Damasceno Melo, da Licenciatura em Ciências Biológicas, e a professora Helane Santos, orientadora da pesquisa.

"Em um curso de formação de professores, tratar desse tema é muito importante", diz Helane, destacando a necessidade de se ampliarem os estudos na área das Ciencias Biológicas na perspectiva da educação decolonial. "É um esforço para formar professores engajados de necessidades contemporâneas urgentes, como é o combate ao racismo e à intolerância religiosa", diz a docente do IFPA.