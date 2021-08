Motorista do acidente da av. Nazaré segue intubado no Hospital Metropolitano de Ananindeua

Allan Rocha segue entubado no Hospital de Urgência e Emergência Metropolitano (HMUE), em Ananideua, desde que deu entrada na unidade, após o trágico acidente que matou Renata Corrêa Bezerra e a filha dela, de dois anos, Maria Luiza Corrêa Torres, na avenida Nazaré, em Belém, na madrugada de quinta-feira (27).

Também seguem internados no HMUE, a mulher que estava no banco de carona no carro com Allan e o pai de Maria Luzia, Leandro Nascimento Torres.

A reportagem de O Liberal apurou por fontes que dos três internados, Leandro é quem apresenta a melhor condição de saúde, mas seu estado requer ainda observação contínua hospitalar.

Allan Rocha e a carona dele estão entubados e em estado de saúde considerado estável, "mas na literatura médica, deve-se observar que o fato de um paciente intubado apresentar estado estável não significa estar bem, ele pode estar em estado crítico estável", informou a fonte.

A intubação exige a sedação total do paciente e ele passa a respirar por ventilação mecânica pela traqueia. Por isso, há uma indução anestésica.

Na última sexta-feira (27), dia do sepultamento da mãe e filha, a Polícia Civil divulgou que pediu à Justiça a prisão preventiva de Allan Rocha, considerado motivador do acidente, até então, por ter perseguido Leandro Torres no trânsito. Os dois estavam em alta velocidade, segundo testemunhas.

Neste domingo (29), procurada a PC também confirmou que Allan Rocha vai responder pelo crime de duplo homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar, e que aguarda a alta hospitalar dele para tomar as providências cabíveis.