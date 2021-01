Falso alarme de incêndio no Guamá mobiliza dois carros pipa dos Bombeiros

O alarme falso de um incêndio de grandes proporções, que estaria supostamente ocorrendo no bairro do Guamá, levou a uma situação inusitada na manhã desta quinta-feira (7). Duas viaturas dos Bombeiros chegaram a ser encaminhadas para a passagem São Sebastião, entre São Lázaro e Rui Barbosa, no Guamá. Mas, ao chegarem lá, se depararam apenas com um colchão velho queimado na rua estreita de acesso a uma vila.

Pequena viela se assustou com a procura dos Bombeiros (Thiago Gomes / O Liberal)

O atendimento da ocorrência chegou a ser confirmado pelo Corpo de Bombeiros à redação integrada de O Liberal. Contactada pela reportagem, a corporação confirmou o encaminhamento das viaturas ao local e ainda não tinha detalhes completos cobre as dimensões do suposto incêndio, nem sobre vítimas ou danos materiais. A assessoria dos Bombeiros chegou a dizer que estava se inteirando sobre o incidente e preparando nota a respeito.

A redação integrada de O Liberal apurou no local que vários veículos de comunicação também foram levados ao local pelo alarme falso. As guarnições foram desmobilizadas assim que chegaram ao local e constataram que não se tratava do relatado à corporação.