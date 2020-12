Ajudante de pedreiro morre engasgado com churrasquinho em Ananindeua

O ajudante de pedreiro Valdinei Souza Trindade, de 34 anos, morreu engasgado no começo da noite desta quarta-feira, 9, por volta das 19h30, enquanto comia um churrasquinho numa bicicleta de venda de lanches situada em frente à Prefeitura de Ananindeua, na BR 316, na região metropolitana de Belém.

A vítima da fatalidade, de acordo com o vendedor de churrasco, costumava comprar um espetinho toda noite depois que retornava do trabalho. Segundo informações de familiares, Valdinei percorria diariamente, de bicicleta, vários quilômetros para ir e voltar do trabalho. Ele saia do município de Benevides, onde morava, passando por Marituba, Ananindeua, até chegar ao bairro do Mangueirão, em Belém, onde trabalhava como auxiliar de pedreiro. Ele saia de casa por volta de 4h30 da madrugada e retornava à noite.

Cansado da vida de pedreiro e do trajeto exaustivo de todos os dias, ele encostava a bicicleta e parava alguns minutos para comer na venda de comida rotineiramente, sendo considerado freguês assíduo do local. Mas nesta quarta acabou se engasgando com a carne e morreu em poucos minutos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e um bombeiro ainda tentaram reanimar o ajudante de pedreiro, mas constataram que ele já havia falecido em decorrência do engasgamento. Policiais militares do 30º Batalhão (30º BPM), que atenderam a ocorrência, isolaram o local aguardando a chegada da remoção.

O corpo de Valdinei foi removido pelo Serviço de Verificação de Óbito (S.O.V) por volta de 21h.