Ajudante de pedreiro é assassinado com dez facadas, em Marabá

O jovem Charle da Silva Costa, de 26 anos, foi assassinado com pelo menos dez facadas na tarde deste sábado (2), no bairro Nossa Senhora Aparecida, no Núcleo Nova Marabá, no sudeste paraense. Nenhum suspeito de participação no crime foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para fazer o isolamento e preservar a cena do crime, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), responsável pela análise do local e do corpo da vítima.

Familiares de Charle estiveram acompanhando o trabalho das equipes policiais. Eles não souberam informar o que pode ter motivado o crime, mas acreditam que o jovem já vinha sendo seguido. Charle da Silva trabalhava como ajudante de pedreiro. Ele era morador do mesmo bairro onde o crime ocorreu.

No local do assassinato, a polícia encontrou o cabo da arma branca utilizada no homicídio. Todo material coletado pela Polícia Científica será submetido à perícia. O corpo de Charle foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde é realizado o exame de necropsia, que determina a causa da morte.