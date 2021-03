Ajudante de pedreiro de 19 anos é executado a tiros no bairro do Paar, em Ananindeua

O ajudante de pedreiro Thiago de Aguiar Souza, de apenas 19 anos, foi executado a tiros no começo da tarde deste sábado, 13, no bairro do Paar, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O crime aconteceu por volta de 13h30 na rua Amazonas, quadra 16. Segundo informações de testemunhas, o rapaz foi morto por um atirador que chegou ao local em um carro de cor prata.

De acordo com familiares de Thiago, ele estava voltando para casa após um dia de trabalho quando foi surpreendido pelo atirador. Ainda conforme os parentes, ele estava a poucos metros de sua residência.

O atirador, contaram as testemunhas, desceu do veículo pela porta do carona, atirou diversas vezes contra Thiago, voltou para o carro e fugiu rapidamente. O rapaz caiu agonizando debaixo de um ônibus e morreu em poucos minutos, sem tempo de ser socorrido pela população.

Vizinhos e parentes disseram que o rapaz não possuía inimizades nem havia relatado ameaças de morte ou intimidações, mas confirmaram que ele respondia criminalmente por violência doméstica. A esposa dele, que registrou a queixa de agressão física, também foi até o local onde o ajudante de pedreiro foi executado, mas, abalada, ela não quis falar sobre o assunto.

Na localidade, ninguém soube informar, no entanto, se a vítima possuía envolvimento em outras práticas criminosas ou dependência química que pudessem apontar as possíveis motivações do assassinato. O crime mobilizou centenas de curiosos que se aglomeraram no local para acompanhar os trabalhos da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

O corpo de Thiago foi removido por volta de 15h30 e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria e a causa do assassinato serão investigadas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.