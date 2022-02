Agentes do 9º Batalhão da Polícia Militar recapturam foragido no Marajó

Agentes do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) capturaram um foragido da Justiça, em Breves, na Ilha do Marajó. O homem é suspeito de participar do roubo de armas de fogo em uma delegacia no Estado do Amapá e possuía três mandados de prisão em aberto. A detenção ocorreu na terça-feira (22).

Os militares localizaram o foragido a partir de uma denúncia, feita ao 181, informando que ele estava viajando de balsa para Breves. Os policiais foram ao porto e, quando a embarcação chegou, abordaram o homem.

Durante o procedimento, o acusado mostrou documento de identificação de um familiar, cometendo crime de falsidade ideológica, mas acabou descoberto. Com ele, os militares encontraram um carro prateado com placa clonada e com registro de roubo. O acusado e o veículo apreendido foram conduzidos à Superintendência Regional de Polícia Civil (Sudepol) para realização das providências cabíveis.