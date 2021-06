Agentes de segurança flagram o transporte ilegal de 80 kg de grude de peixe

Durante a operação “Tarrafa”, as equipes identificaram o transporte irregular de 80 quilos de grude de peixe, extraído das vísceras do animal e com alto valor no mercado, e acionaram a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). Um inquérito foi instaurado para investigar os envolvidos no envio e recebimento da carga.



Iniciada nas primeiras horas desta quinta-feira (3), a operação "Tarrafa" é realizada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial (GFlu), para a prevenção e repressão a crimes nos rios do Pará nesse feriado prolongado. A ação integra a Operação Corpus Christi promovida pela Segup.



O feriado prolongado intensifica a movimentação de pessoas e de cargas e, por isso, a ação tem como foco principal as embarcações vindas de outros estados, como Amapá, Amazonas e também de municípios do interior paraense, como Santarém e Belém.



Nessas embarcações, as equipes fazem abordagens contra o tráfico de drogas, deslocamento de criminosos, veículos roubados e de transporte de madeira ilegal. Para a identificação de drogas ilícitas são utilizados cães farejadores e mergulhadores inspecionam os cascos das embarcações.

A "Tarrafa" emprega três embarcações, sendo duas lanchas. Uma delas, a "Aruanã 29", tem proteção de casco e de célula de sobrevivência, inclusive, com os vidros blindados. E tem a embarcação "André Luiz", que funciona como base para atividades administrativas. As equipes estão em pontos estratégicos de chegada de embarcações, em Belém, e realizam rondas de patrulhamento.

(Ascom Segup PA)

Para o delegado Arthur Braga, diretor do Grupamento do Fluvial, a operação demonstra os esforços conjuntos das forças de segurança pública para manter a tranquilidade no feriado. “Realizamos um trabalho ostensivo e preventivo hoje e que deve estender-se até o domingo. Foram feitas várias verificações de pessoas suspeitas, análises pelos cães farejadores em malas em busca de resíduo de drogas, e de inúmeros veículos. Tudo isso para trazer tranquilidade para a população”, disse.

O diretor reiterou que a população também pode contribuir com denúncias pelos canais 181 do Disque Denúncia, em casos que necessitem investigação posterior e também em emergências acionando o 190.

A operação reúne efetivo da Delegacia de Polícia Fluvial, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), mergulhadores do Grupamento Marítimo Fluvial (Gmaf), Batalhão com Cães da Polícia Militar (BAC), o canil da Guarda Municipal de Belém, agentes da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu) e peritos criminais CPC Renato Chaves.