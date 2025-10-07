Agentes da Base Antônio Lemos apreendem 4 toneladas de pirarucu sem documentação fiscal no Marajó

Agentes da Base Integrada Flutuante de Antônio Lemos apreenderam 4 toneladas de pirarucu (cientificamente Arapaima gigas) que não tinham documentação fiscal obrigatória em Breves, no Marajó. O pescado estava em uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém. A apreensão ocorreu no domingo (5/10), mas só foi divulgada nesta terça-feira (7/10).

A ação conjunta entre os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com uma equipe da Polícia Militar, realizou abordagem em uma balsa, na malha fluvial de Breves, denominada de “Geovana”, de origem da cidade de Manaus, com destino a Belém.

Os agentes identificaram, entre as cargas de uma carreta, com a ajuda do cão farejador “Black”, uma grande quantidade de pirarucu seco, que no total pesava 4 toneladas, transportado de forma ilícita, sem a apresentação de documentação legal. O dono da carreta foi levado até a unidade de Polícia Civil da Base, para os procedimentos cabíveis. O pescado foi apreendido e posteriormente distribuído para a comunidade.

“Em mais uma ação integrada dos nossos agentes de segurança conseguimos identificar essa carga que vinha sendo transportada de forma ilícita, sem a comprovação legal do pescado. Mais uma vez, em uma ação assertiva conseguimos interceptar e fazer a apreensão de 4 toneladas de pescado. Isso comprova, cada dia a mais, que a atuação das bases fluviais é de extrema importância para a manutenção da fiscalização e do monitoramento dos rios do estado”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado.

As ações coordenadas pela Segup, por meio do Gflu, monitoram e fiscalizam as embarcações que cruzam a malha fluvial do arquipélago do Marajó, para garantir a segurança da população ribeirinha.