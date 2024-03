Advogada e namorado são assassinados em condomínio, na Grande Natal

A advogada Andreia da Silva Teixeira, 44 anos, e o namorado, Lenivaldo César de Castro, 52 anos, foram assassinados a tiros em um condomínio de Nova Parnamirim, em Parnamirim, na Grande Natal, no início da madrugada desta quarta-feira (28). O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada no local.

Horas antes do crime, Andreia havia compartilhado em suas redes sociais uma postagem lamentando os recentes homicídios de colegas de profissão.

No post, Andreia mencionava os casos de homicídios de outros advogados, como Brenda Oliveira, vítima de assassinato em frente a uma delegacia, e Rodrigo Crespo, morto nas proximidades da OAB/RJ. A publicação também levantava o questionamento sobre quem poderia ser a próxima vítima.

O crime aconteceu por volta de 0h40 em um condomínio de casas na avenida Maria Lacerda Montenegro. Segundo a Polícia Militar, o autor do crime entrou no condomínio em um carro sedan de cor escura. No momento em que as vítimas tiravam objetos do porta-malas, ele se aproximou correndo e atirou. No local, foram recolhidas cápsulas de balas calibre 12.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita inicial é de que motivação do crime foi por ciúmes. A investigação é conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Parnamirim.

Em nota, a OAB afirmou que "não há indícios de envolvimento com a atuação profissional da advogada", mas apontou que está acompanhando situação.

"A OAB/RN repudia veementemente qualquer tipo de violência e se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar com a elucidação rápida do crime", diz a nota.

Andréia era reconhecida por sua atuação na área criminal, oferecendo serviços de plantão para flagrantes e atendimento 24 horas na região de Natal. Ela possuía especialização em execução penal pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e em Direito Penitenciário pela Universidade de Barcelona.