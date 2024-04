Adolescente suspeito de integrar facção criminosa no Pará é apreendido no Amapá

Um adolescente paraense de idade não divulgada foi preso nesta quarta-feira (10) por suspeita de envolvimento em uma série de atos infracionais. O jovem foi localizado na cidade de Santana, no Amapá, onde foi flagrado cometendo ato infracional semelhante ao tráfico de drogas. À polícia, o adolescente confessou o envolvimento nos casos investigados e também que integra uma facção criminosa com atuação no Pará.

De acordo com as investigações da ​Polícia Civil do Pará, o adolescente participou de um roubo a uma residência do município de São Francisco do Pará, no nordeste paraense, em janeiro do ano passado.

"Na ocasião, os criminosos invadiram a casa, roubaram vários itens de valor e ameaçaram os moradores. O jovem apreendido se destacou pela agressividade, utilizando-se de uma arma de fogo para intimidar as vítimas. Além de ameaçá-las de morte, ele também disse que se vingaria em nome de um falecido membro do grupo criminoso do qual dizia fazer parte", informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.