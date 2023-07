Adolescente morre após ser atropelada em via de Santarém; polícia investiga o caso

Uma adolescente de 16 anos morreu após ser atropelada, na madrugada desta quinta-feira (13), por volta das 2h47, no cruzamento da travessa Turiano Meira com avenida Brasília, bairro Santíssimo, em Santarém, oeste do Pará. Antes do óbito, ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o atendimento médico. As informações foram divulgadas por meio do portal O Impacto.

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento que a adolescente foi atropelada. As imagens circularam nas redes sociais. Aparentemente desnorteada e tonta, ela aparece tentando atravessar a rua, que estava sem movimentação. Num primeiro momento, um veículo surge na via e passa bem ao lado dela, mas sem parar.

Segundos após, ela aparenta não ter mais forças de ficar em pé e cai deitada no asfalto. Não é possível afirmar se ela desmaiou, mas as imagens mostram a jovem deitada sem se mexer no chão. É nesse momento que aparece um amigo dela, tentando acenar para um outro veículo que se aproximava. As imagens sugerem que ele tentou acenar para que o condutor visse a situação. Entretanto, o carro passa direto, por cima da jovem, que vai parar a uma certa distância que nem é registrada no vídeo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por pessoas que passavam pela área. Ela foi intubada ainda na ambulância e encaminhada para a sala de estabilização do Pronto-Socorro Municipal (PSM), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de cirurgia.

O amigo da vítima informou aos enfermeiros do Samu que, minutos antes do atropelamento, ela tinha discutido com a mãe dela por telefone. Não há informações oficiais sobre o motivo dela ter aparentado estar tonta e sem forças nas imagens. Também ainda não há informações oficiais sobre quem é o condutor do veículo que a atropelou. O caso está sendo investigado pela polícia.