Adolescente morre afogado em represa na zona rural de Parauapebas

Felipe Sousa do Nascimento, de 15 anos, morreu afogado em uma represa na Vila Santa Cruz, localizada no sentido da Vila Paulo Fonteles, na zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (22), quando o jovem estava passando o final de semana na casa dos avós e decidiu tomar banho na represa, mas acabou se afogando ao mergulhar.

O avô do adolescente​ tentou salvá-lo utilizando uma corda. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e estiveram no local. Moradores da área ajudaram nas buscas e na localização do corpo.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O exame de necropsia vai determinar a causa da morte.