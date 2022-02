Adolescente mata mototaxista ao dirigir caminhonete em Belém; vídeo

​O mototaxista Max Silva Souza, de 26 anos, morreu atropelado, na manhã deste domingo (6), na avenida Padre Bruno Sechi, a antiga estrada da Yamada, esquina com a passagem João Engelhard, no bairro do Parque Verde, em Belém.

Profissionais da Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram no local para analisar a cena da tragédia, bem como o cadáver do rapaz, para, então, removê-lo ao Instituto Médico Legal (IML). Familiares do mototaxista estiveram acompanhando o trabalho da perícia. Abalados, eles choravam bastante e lamentavam a perda. No local, a Polícia Militar informou que o acidente teria sido causado por um adolescente de 17 anos.

Ainda de acordo com a PM, o menor estaria conduzindo uma caminhonete, que atingiu a vítima na motocicleta, modelo Honda Bros, que ficou totalmente destruída. Segundo as testemunhas, Max Silva teria saído da passagem João Engelhard e adentrado na contramão da avenida Padre Bruno Sechi, quando foi atingido em cheio e lançado para o alto. Com a queda, a vítima teve várias fraturas pelo corpo, inclusive expostas na região da perna.

Ao perder o controle da caminhonete, o adolescente saiu arrastando a motocicleta por vários metros à frente, batendo nos muros e postes de energia elétrica das casas localizadas às margens da avenida. O veículo maior só parou depois de atingir um pneu de uma borracharia próxima e bater em um muro.

Fotos: Igor Mota/O Liberal

O adolescente foi encaminhado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). O delegado Rodrigo Galende informou que, na unidade, acompanhado dos pais e de um advogado, o próprio jovem pediu para realizar o exame de dosagem alcoólica. Ele também foi submetido a exames clínicos, que constatam, por exemplo, aspectos visuais, motores, assim como avalia as falas.

“Aparentemente, ele não estava embriagado. Ele estava em estado de choque”, afirmou o delegado, acrescentando que o adolescente não possuía nenhum antecedente criminal. O jovem poderá ser responsabilizado por ato infracional análogo a homicídio culposo e dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano.​