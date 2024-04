Adolescente é suspeito de atirar e matar criança de quatro anos, no Moju

Uma criança de apenas quatro anos morreu após ser baleada na tarde de terça-feira (3), em um ramal da Vila Piriá, no município de Moju, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o principal suspeito é um adolescente de 12 anos, que seria neto do padrasto da vítima.

Conforme moradores locais, a Polícia Militar foi acionada por volta de 18h50 para verificar um suposto homicídio no endereço da vítima. Chegando ao local, foi informada que na verdade se tratava do baleamento e morte envolvendo a criança e o adolescente. Familiares dos dois meninos disseram que o disparo foi acidental, após um desentendimento banal entre os dois. O caso teria ocorrido pois a vítima estava batendo os pés na parede e o adolescente mandou parar o ato. O relato dos parentes indicam ainda que como a criança não obedeceu, o mais velho pegou a espingarda calibre 20 do avô. Não há detalhes sobre as circunstâncias para o baleamento, mas apenas um disparo foi feito.

Após o caso, o adolescente e o avô foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde os órgãos específicos também estavam e realizaram a coleta de depoimento do responsável e do menor suspeito. As investigações estão sendo conduzidas pela PC de Moju, que apura todos os fatos sobre a morte da criança para elucidar o que realmente ocorreu dentro da residência.