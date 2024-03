Criança de 10 anos sai para comprar refrigerante e é encontrada morta

Na manhã deste sábado (30), uma menina de 10 anos foi encontrada morta após ela ter saído para comprar um refrigerante. A criança estava desaparecida por aproximadamente 24 horas. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido.

A mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na noite de sexta-feira (29). No documento, ela relatou ter dado seu cartão de crédito para a filha comprar a bebida. A transação ocorreu em cerca de um minuto, em uma venda localizada no mesmo bairro onde a criança residia.

Uma câmera de monitoramento capturou a menina utilizando o cartão da mãe para efetuar a compra. Ela deixou o estabelecimento às 11h12, marcando o último registro dela com vida. O caso ocorreu em Campinas, interior de São Paulo.

O corpo de Kevelin Sofia Campos Pereira foi encontrado somente no dia seguinte, por um pedreiro que chegava para trabalhar em uma obra no local que também fica no mesmo bairro onde a menina morava com a mãe.

A polícia constatou que o cartão de crédito utilizado para a compra do refrigerante não estava mais com a garota. As circunstâncias e a causa da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Campinas.