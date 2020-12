Adolescente é morto em Altamira após ser apresentado em delegacia

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros, na madrugada deste domingo (13), em Altamira. Foi no bairro Brasília. Tudo ocorreu pouco tempo após o jovem ter sido apresentado na delegacia, por um ato infracional ainda não explicado. Após os procedimentos cabíveis, estava sendo conduzido de volta para a família, num carro do Conselho Tutelar. Ele fugiu do veículo. Ainda não há quaisquer pistas sobre quem ou por que faria isso.

No final da noite deste sábado (12), o jovem de 15 anos foi apresentado na Delegacia de Altamira. Ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil até o momento de o Conselho Tutelar ir buscá-lo. No momento da entrega do rapaz à família, ele fugiu. Chegou até a rua Presidente Médici com rua João Pinho. Era tarde e havia pouco movimento na área. Moradores dizem apenas ter ouvido tiros.

Alguém cobriu o corpo do adolescente com panos, enquanto outras pessoas chamavam ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até chegou ao local rapidamente. O jovem acabou morrendo antes. Enquanto ele era assassinado a tiros, o conselheiro tutelar havia voltado à delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre a fuga dele.

Todas as circunstâncias, de antes da apreensão inicial do adolescente, até a fuga e então morte serão reavaliadas pela Divisão de Homicídios de Altamira. Quaisquer informações que possam ajudar na solução desse caso podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou pelo 190 (Centro Integrado de Operações). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.