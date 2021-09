Adolescente é morto com golpes de lâmina pelo colega de quarto, no Ciam de Marabá

Um adolescente de 14 anos, identificado como Eduardo Ferreira Lima, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (24), nas dependências do Centro de Internação do Adolescente Masculino (Ciam), em Marabá, sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem foi morto com golpes de lâmina de barbear no pescoço e nos pulsos. O autor do ato infracional é um adolescente de 17 anos que dividia o quarto com a vítima. As informações foram publicadas pelo portal Debate Carajás.

A gestora do Ciam, Lucileia Cardoso Cavalcante, foi quem informou as autoridades, ainda no início da manhã, sobre o homicídio cometido na unidade de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei. Ela relatou que a vítima foi encontrada morta dentro do quarto 4, na ala B, junto com outros dois internos. Questionados, um deles confessou o ato e alegou legítima defesa.

Segundo o adolescente, Eduardo havia tentado atacá-lo com uma lâmina de barbear, mas ele conseguiu imobilizá-lo com um "mata-leão" e, depois disso, o feriu até a morte com a lâmina de barbear. Cortes profundos foram constatados no pescoço e nos pulsos da vítima. O adolescente deve responder à infração conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois ainda não atingiu a maioridade.

Ainda segundo Lucileia, até o ocorrido, a administração do Ciam não tinha conhecimento de nenhum conflito entre autor e vítima. A servidora pública também relatou que a lâmina utilizada no ato foi retirada dos barbeadores que os internos recebem para a higiene pessoal.