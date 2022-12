Adolescente é morto a tiros em balneário de Medicilândia

Um adolescente de 17 anos foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (23) em Medicilândia, sudoeste do Pará. A vítima estava em um balneário, localizado no km 90 sul, distante cerca de 7 km da BR-230, com amigos quando foi morto a tiros por dois homens em uma motocicleta. As informações são do portal Confirma Notícia.

Após o crime, os suspeitos fugiram. Ainda não há conhecimento sobre a motivação. A Polícia Civil (PC) e a Polícia Científica estiveram presentes no local para realizar as diligências. Até o momento, ninguém foi preso.

Onda de violência

No último dia 15 de dezembro, um jovem identificado apenas como Mikael, de 20 anos, também foi assassinado a tiros na zona rural do município. A vítima foi encontrada por moradores da região.

De acordo com informações, Mikael teria passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Um inquérito foi aberto para investigar as duas mortes.

A reportagem de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às Polícias Civil e Militar e aguarda retorno.