Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Uma adolescente de 16 anos foi atacada com seis golpes de faca no abdômen pelo padrasto, Deivid Dantas dos Santos, de 34 anos, dentro da própria residência em Diadema, na Grande São Paulo. O ataque ocorreu na tarde de segunda-feira (25), poucos dias após a jovem ter registrado uma denúncia formal contra o agressor por abuso sexual na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) local.

O agressor fugiu após o crime, que foi parcialmente testemunhado pelo irmão mais novo da vítima. A adolescente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Diadema, onde permanece internada. Não foram divulgadas informações sobre seu atual estado de saúde.

Documentos aos quais a CNN teve acesso mostram que, além da adolescente, outra familiar também relatou ter sofrido abusos sexuais cometidos pelo mesmo homem, conforme registrado no boletim da DDM de Diadema.

Vizinhos perceberam uma discussão entre o agressor e a adolescente momentos antes da agressão, segundo relatou a mãe da vítima. Após ser encontrada ferida, a jovem foi levada ao hospital, onde passou por exames periciais.

Deivid já havia sido preso em flagrante após a denúncia de abuso sexual e posteriormente submetido a audiência de custódia. A Polícia Civil solicitou sua prisão preventiva após o ataque com a faca, que foi localizada e apreendida pela perícia.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como tentativa de feminicídio e violência doméstica. A família recebeu orientações sobre medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.