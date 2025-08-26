Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

Redação O Liberal

Uma adolescente de 16 anos foi atacada com seis golpes de faca no abdômen pelo padrasto, Deivid Dantas dos Santos, de 34 anos, dentro da própria residência em Diadema, na Grande São Paulo. O ataque ocorreu na tarde de segunda-feira (25), poucos dias após a jovem ter registrado uma denúncia formal contra o agressor por abuso sexual na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) local.

O agressor fugiu após o crime, que foi parcialmente testemunhado pelo irmão mais novo da vítima. A adolescente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Diadema, onde permanece internada. Não foram divulgadas informações sobre seu atual estado de saúde.

VEJA MAIS

image Piloto acusado de abuso sexual infantil é preso logo após aterrissar na Califórnia

image Procurador de SP é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 meses

image PL aprova atendimento psicológico prioritário para crianças vítimas de abuso sexual
Deputado paraense propõe assistência integral para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

Documentos aos quais a CNN teve acesso mostram que, além da adolescente, outra familiar também relatou ter sofrido abusos sexuais cometidos pelo mesmo homem, conforme registrado no boletim da DDM de Diadema.

Vizinhos perceberam uma discussão entre o agressor e a adolescente momentos antes da agressão, segundo relatou a mãe da vítima. Após ser encontrada ferida, a jovem foi levada ao hospital, onde passou por exames periciais.

Deivid já havia sido preso em flagrante após a denúncia de abuso sexual e posteriormente submetido a audiência de custódia. A Polícia Civil solicitou sua prisão preventiva após o ataque com a faca, que foi localizada e apreendida pela perícia.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como tentativa de feminicídio e violência doméstica. A família recebeu orientações sobre medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

POLÍCIA

Foragido da Justiça do Amapá, homem é preso pela PM no Marajó

O suspeito, que era procurado pelos crimes de furto e roubo, utilizava uma identidade falsa

26.08.25 11h23

CRIME

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

26.08.25 11h06

POLÍCIA

Operação da PF mira grupo suspeito de causar fraude milionária na merenda escolar em Marabá

Os valores têm origem em contratos firmados entre 2020 a 2024, durante a gestão do prefeito TonI Cunha

26.08.25 9h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

CRIME

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

26.08.25 11h06

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

POLÍCIA

Operação da PF mira grupo suspeito de causar fraude milionária na merenda escolar em Marabá

Os valores têm origem em contratos firmados entre 2020 a 2024, durante a gestão do prefeito TonI Cunha

26.08.25 9h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda