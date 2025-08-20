Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PL aprova atendimento psicológico prioritário para crianças vítimas de abuso sexual

Deputado paraense propõe assistência integral para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Reprodução)

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (20), o Projeto de Lei 1.096/2023, que garante atendimento psicológico prioritário a crianças e adolescentes vítimas de abuso, violência e exploração sexual no Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto é de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA) e altera a Lei nº 8.069/1990, assegurando assistência imediata e integral nas redes de atenção à saúde. De acordo com o parlamentar, “submeter as vítimas a uma espera por atendimento urgente ou emergencial representa grande risco à saúde e ao bem-estar social”.

VEJA MAIS:

image Especialistas alertam para riscos de chatbots com IA em redes sociais no aliciamento de crianças
Advocacia-Geral da União (AGU) notificou empresa Meta para excluir robôs de IA que simulam aparência infantil e realizam diálogos com conteúdo sexual


image Escândalo de abuso sexual: 'lista de clientes' de Epstein não existe, diz Justiça dos EUA
O reconhecimento de que Epstein não possuía uma lista de clientes para os quais meninas menores de idade eram traficadas representa um retrocesso público de uma teoria que o governo Trump ajudou a promover


image VÍDEO: Professor viraliza ao usar música para ensinar sobre educação sexual para crianças
'Tio Leo' atua com turmas do Ensino Fundamental e conscientiza crianças sobre abusos; seus vídeos já somam mais de 1,9 milhão de visualizações no Instagram

A relatora, deputada Rosangela Moro, afirmou que a proposta protege efetivamente as crianças, garantindo acesso a tratamento psicológico, psiquiátrico e terapêutico. A deputada Bia Kicis reforçou a importância do projeto, destacando que a proteção vai além do ambiente digital, enfrentando as atrocidades do mundo real.

Durante a discussão, Lídice da Mata enfatizou que o projeto é “meritório” por promover a recuperação emocional de crianças e adolescentes que sofreram exploração sexual.

O PL 1.096/2023 passou pelas comissões de Saúde e Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF) antes de chegar à CCJC. Após a aprovação, seguirá para o Senado Federal e, se mantiver caráter conclusivo, poderá ir direto à sanção presidencial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

abuso sexual de criança

atendimento para crianças vítimas de abuso sexual no Pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CRIME

PL aprova atendimento psicológico prioritário para crianças vítimas de abuso sexual

Deputado paraense propõe assistência integral para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

20.08.25 19h37

Alex Soros: Ação de Trump contra Brasil é tentativa, contra Lula, de mudar regime

20.08.25 18h28

Dino diz que Brasil vive 'deserto institucional' e que há 'tentação' de ativismo judicial

20.08.25 17h58

QUINTO CONSTITUCIONAL

TJPA aprova voto secreto na escolha da lista tríplice do quinto constitucional

Seis advogados foram indicados pela OAB-PA; três serão escolhidos pelo TJPA para envio ao governador do Pará.

20.08.25 17h29

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda