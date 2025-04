Adolescente é encontrado morto após se afogar no Rio Xingu, em Altamira

Adam dos Santos Rodrigues, de 17 anos, foi encontrado morto após se afogar nas águas do Rio Xingu, em Altamira, sudoeste do Pará. O corpo do adolescente foi localizado na tarde de terça-feira (22/4) pelo Corpo de Bombeiros. Ele havia desaparecido desde a madrugada, quando entrou no rio para tomar banho na companhia de amigos.

Conforme as informações iniciais, Adam estava com amigos na praia artificial, localizada na orla do município. Por volta de 1h da manhã, ele decidiu entrar no rio para nadar e não retornou. Os amigos perceberam a demora do adolescente na água e informaram a Polícia Militar e os familiares do jovem. Ainda durante a madrugada, equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas e estiveram no local. No entanto, as buscas foram prejudicadas devido à baixa visibilidade, que apresentava riscos aos agentes.

Nas primeiras horas da manhã, os bombeiros iniciaram a procura, com o apoio de uma equipe especializada em mergulho e também de pescadores da região. Por volta das 13h, o corpo de Adam foi localizado próximo ao local onde ele havia desaparecido. O corpo do adolescente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o corpo do jovem foi encontrado ne terça-feira, 22, nas proximidades das boias que demarcam a área de banho no local. "O corpo foi entregue para a Polícia Científica", comunicou. "A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias da morte de Adam dos Santos Rodrigues. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", disse a PC, em nota.