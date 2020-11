Adolescente é apreendido após estuprar criança de cinco anos no Moju

Um crime sexual envolvendo dois menores de idade chocou moradores da Vila Conceição Mirindeua, localizada na zona rural do município de Moju, no nordeste paraense. No último domingo (15), dia do primeiro turno do pleito municipal, um adolescente de 16 anos estuprou uma criança de apenas cinco anos na localidade.

De acordo com informações do site Moju News, a vítima e o acusado são moradores da mesma vila. O acusado foi apreendido após a Polícia Militar e a Guarda Municipal serem acionados após o crime. Não há mais detalhes sobre como ocorreu o abuso sexual e sobre o grau de proximidade entre os envolvidos.

O adolescente foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Moju. No local, o delegado representou um pedido de internação provisória para o menor infrator, mas ainda é necessário aguardar a decisão da audiência de custódia.

À Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou apenas que o caso está sendo investigado sob sigilo.