Adolescente de 16 anos suspeito de estuprar servidoras de escola em Igarapé-Açu é apreendido pela PC

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na última quinta-feira (18), no município de Igarapé-Açu, nordeste paraense. Ele é suspeito de estuprar duas servidoras de uma escola da cidade, utilizando uma arma branca para ameaçar as vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente teria invadido a escola portando uma faca e cometido o crime contra duas servidoras que estavam na unidade de ensino. Após serem atacadas, as vítimas conseguiram fugir e pedir ajuda.

Elas foram encaminhadas para exames periciais no Instituto Médico legal (IML) de Castanhal. O adolescente foi apreendido e autuado pelo ato infracional de estupro e será encaminhado para audiência com no juízo local.