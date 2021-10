Adolescente de 16 anos morre afogado na praia do Rio Xingu, no sudoeste paraense

Um adolescente de 16 anos morreu afogado após decidir dar um mergulho na praia do rio Xingu, na orla de Altamira, no sudoeste paraense. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, por volta das 6h30 da manhã desta sexta-feira (29), após o jovem entrar nas águas turvas do local e não voltar mais à superfície. Entretanto, os militares encontraram a vítima já sem vida, às margens da praia.

Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de amigos e ficou na praia artificial da madrugada ao amanhecer. Em determinado momento, a vítima entrou na água e começou a se afogar - o que chegou a ser presenciado pelas pessoas que estavam no local.

Sem poder ajudar, já que não sabiam nada, os amigos da vítima acionaram o Corpo de Bombeiros pedindo por ajuda. Um irmão do adolescente esteve no local para o reconhecimento do cadáver.

Policiais militares estiveram no local até a chegada de uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). Apenas o resultado da perícia poderá indicar se a vítima chegou a ingerir bebida alcoólica antes de entrar no rio.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Altamira. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).