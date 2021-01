Adolescente de 16 anos é executado com dois tiros na nuca

Segundo a Polícia Militar, em Redenção, região sudeste estadual, o corpo do adolescente de 16 anos foi encontrado por populares, por volta das 6h deste domingo (24). Acionada, a polícia trabalha com a hipótese de execução sumária, pois o jovem apresentar dois tiros na nuca.

A Polícia Civil investigará o crime na região da avenida Marechal Rondon, no Setor Jardim Ariane. O corpo do adolescente amanheceu estirado às margens da via, e ainda não se sabe se o assassinato ocorreu no próprio local ou o lugar foi somente o ponto final do crime.

Assim que foi informada, uma equipe da Polícia Civil esteve no local e fez os primeiros levantamentos da cena. Segundo a polícia, tudo indica tratar-se de execução sumária e, os agentes buscam informações que levem aos responsáveis e esclareçam os motivos.