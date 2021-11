Adolescente de 16 anos é degolado e jogado no meio da rua

Um adolescente de 16 anos foi encontrado degolado no meio da rua na cidade de Anapu, no sudoeste paraense. A cena brutal foi flagrada por uma moradora da rua Carlos Henrique, no bairro Alto Bonito, por volta das 7 horas da manhã do último domingo (28). O caso é investigado pela Polícia Civil. As informações são do Correio de Carajás.

A vítima teve a cabeça quase totalmente separada do corpo. A ocorrência foi inicialmente atendida por policiais militares, que avaliaram de maneira superficial que os ferimentos poderiam ter sido causados a golpes de terçado, ou facão, e que a vítima tenha sido assassinada em outro local e foi desovada na área para dificultar as investigações. O cadáver foi encaminhado ao necrotério do Hospital Municipal de Anapu.

Ainda não há pistas de quantas pessoas estão envolvidas na execução e nem a motivação do crime. A Polícia Civil conduz as investigações sobre o caso. Informações que ajudem na elucidação do caso podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.