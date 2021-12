Adolescente de 15 anos que estava desaparecido é achado morto em Paragominas

No final da tarde da última quarta-feira, 01, foi encontrado o cadáver de Augusto Nascimento, adolescente de apenas 15 anos que estava desaparecido há quatro dias em Paragominas, no sudeste paraense, Ao telefone, o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) confirmou que o corpo do rapaz foi achado em uma área de mata às margens da rodovia BR-010 (rodovia Belém-Brasília), perto do bairro Nagibão.

A família de Augusto não tinha notícias dele desde a última sexta-feira, 27 de novembro. O jovem morava no bairro Jardim Atlântico, saiu para ir ao Nagibão e não retornou mais pra casa. Uma campanha foi feita divulgada nas redes sociais para tentar colher informações sobre seu paradeiro, contudo, a família recebeu a notícia que mais temia.

O corpo do Augusto já estava em estado de putrefação, abandonado perto de uma carvoaria, e foi removido pela equipe do Núcleo Avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O cadáver estava tão comprometido que não foi possível determinar como o rapaz foi morto. A Polícia Civil já investiga o caso, tentando compreender os detalhes da morte do jovem.